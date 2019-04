Ventimiglia. Si terrà sabato 27 aprile, in via Chiappori angolo via Sottoconvento, a partire dalle 17 l’inaugurazione del point della lista Civica “Ventimiglia nel cuore” in sostegno al candidato sindaco Gaetano Scullino.

Contestualmente all’apertura del point sarà possibile conoscere i candidati alla carica di consigliere comunale della lista e il candidato sindaco. Sostenitori ed amici sono invitati a partecipare a questo momento conviviale che darà ufficialmente il via alla campagna elettorale.