Ventimiglia, musica e intrattenimento per il concerto del Primo maggio

Ventimiglia. La città in collaborazione con l’associazione culturale Pink Time organizza il concerto del Primo Maggio che si terrà in Piazza della libertà a Ventimiglia. Avrà inizio alle h 16.00 e proseguirà con musica ed intrattenimento fino alle 23.00 circa.

Ad accompagnarci in questa giornata di musica e festa ci sarà la straordinaria partecipazione di un

comico d’eccezione come Daniele Raco con il quale alterneremo momenti di musica e

divertimento. Gli artisti coinvolti saranno band locali che ci delizieranno con i più svariati generi

musicali. Di seguito i nomi delle band presenti: Neragiostra, Um a Zero, Shockin’Head, Mad, Primula Nera, Mercenari, Vedo Nero – tribute band di Zucchero.

NERAGIOSTRA

nasce in casa nell’inverno del 2013 e lí resta per un po’. Inizialmente è un gioco tra parole, una

chitarra e una voce. Null’altro. A prender forma sono brani che da subito si barcamenano tra il

macabro e l’ironico. Brani che, con il tempo, pretendono nuovi colori. Nel 2015 Neragiostra esce di

casa e diventa un divertente incontro di musicanti, vincendo immediatamente il Premio MEI città di

Ventimiglia, così acquisendo il diritto di suonare al Festival MEI 2015 di Faenza. Nel 2017 esce il

primo album “Per campar ci vuol fortuna” presentato in anteprima alla rassegna “Concerto

d’Estate” ai Giardini Hanbury. Nel marzo 2018 alla giostra si uniscono una ballerina e una voce

narrante trasformando così l’album “Per campar ci vuol fortuna” in uno spettacolo musical-teatrale

messo in scena alla Chiesa Anglicana di Bordighera. Nell’ estate dello stesso anno Neragiostra è

ospite a Balla coi Cinghiali – Vinadio (Cn). Neragiostra sono: Stefano Albis – Voce e chitarra.

Roberto Nirav Tonello – Basso e Cori. Alessio Benedetto – Batteria. Daniele Marini – Tromba.

Riccardo Sasso – Pianoforte e Fisarmonica.

UM A ZERO

Il Trio Um a Zero è sulla scena musicale da diversi anni.

Ha partecipato ad importanti rassegne di musica jazz ed etnica della Liguria, Piemonte e Francia,

ed ha all’attivo numerose esibizioni in contesti importanti quali alberghi prestigiosi, convention e

teatri. Il loro repertorio propone una personalissima interpretazione delle più conosciute canzoni della musica brasiliana. I principali autori: Jobim, Gilberto, Veloso, ecc., grazie alla vocalist madre lingua, si materializzano attraverso uno spettacolo coinvolgente adatto a qualsiasi location e pubblico di ogni età. E’ di recente pubblicazione il loro primo cd che riproduce fedelmente lo spettacolo dal vivo che propongono.

La formazione è composta da:

Valbilene Coutinho, voce e percussioni

Riccardo Anfosso, chitarra e loop station

Enzo Cioffi, batteria e percussioni

SHOCKIN’HEAD

Gli Shockin’Head (Daniele Sedda alla voce, Zac Vanders alla chitarra, Black Ale al basso e

Frederic Volante alla batteria)nascono nella primavera del 2017 dalla fusione di vari membri di

storiche band del ponente Ligure come Chupacabras, R.A.V.E.D. ed Estremo Ponente.

Il destino e la stima reciproca li ha fatti incontrare e dopo un periodo di clandestina sala prove

hanno deciso, convinti dal sound ottenuto, di fondare insieme una nuova band heavy metal.

La sintonia ottenuta ha permesso in poco tempo la scrittura di otto tracce inedite dal sound

tagliente e dall’impatto live devastante.

Dopo un breve pellegrinaggio su vari palchi del nord italia, si chiudono finalmente in studio per la

registrazione del loro primo album che vedrà la luce nel Gennaio 2019, in collaborazione con la

Volcano Records. Nello stesso periodo la band ha un cambiamento di formazione dove il batterista

Salvatore Di Giovanni prende il posto di Frederic Volante. Le tematiche trattate nelle loro canzoni toccano argomenti di realtà quotidiane vicine alle esperienze vissute dai componenti della band e che sicuramente troverà similitudini con le vite di chi ascolterà questo lavoro, il tutto accompagnato da un sound potente alternato a melodia unica nel panorama nostrano.

MAD

“I Mad sono una band di Bordighera formatasi nel 2010. L’attuale formazione è composta da Andy

Senis (basso e voce), Renzo Lanziani (chitarra e voce) e Loris Grattarola (batteria e voce). I Mad

si sono esibiti in questi anni in tutti gli eventi e locali che promuovevano la musica live del ponente ligure e della Costa Azzurra. Nel 2017 hanno realizzato l’album “Apparenze”, un lavoro che

riassume il frutto delle loro prime esperienze musicali. Nel 2018 si sono esibiti in un nuovo show

chiamato “Madley”: medley e mashup dei brani di successo che hanno fatto la storia della musica

moderna e contemporanea.”

PRIMULA NERA

La band Primula Nera inizia il suo percorso musicale nel 2002,decidendo fin da subito di produrre

esclusivamente brani inediti. Dopo qualche demo e promo non ufficiali,si arriva al primo prodotto

audio nel 2007,un cd di 6 brani in presa diretta. Nel frattempo la composizione dei musicisti

continua a variare fino all’attuale formazione: Federico Incardona (voce/chitarra), Zeno Uras

(basso), Stefano Primerano (tastiere/synth), Luca Pizzuto (Batteria/Cori). Fra le manifestazioni più

importanti si ricordano Autunnonero(creato da fumettisti e scenografi di Dampyr,fumetto Bonelli)

,Sanremo in Festival(cosiddetto contro-festival,2008 – 2016) e Rock in the Casbah

(2008,2013,2016):palco calcato da artisti importanti come Skiantos, Alberto Fortis, Frankie Hi Nrg

Mc, Baustelle, Linea 77, Tre Allegri Ragazzi Morti,Casino Royale, Almanegretta,Marlene Kuntz e

molti altri. Nel 2013 esce l’EP “Simplicity” di tre brani,corredati dai video “Simplicity” ,“Fallen” e

“Time”,ed un successivo quarto video,”Agorafobia”,in chiave acustica pianoforte-voce;creati in

collaborazione di Mizukovideo( www.mizukovideo.com ),artista e regista molto creativo. In Maggio

2013 il gruppo partecipa alla trasmissione televisiva Tatoo Art Planet,diretto da Serena Boldrini

(Sere Rock) in onda sulla piattaforma SKY (canali 820 e 940) e sul digitale terrestre Toscana

(Mondo Channel canale 190) In agosto 2017 esce l’album “Peter Pan” composto da 10

brani,corredato da un video,Peter Pan.

MERCENARI

La band rock Mercenari nasce con l’idea di proporre un rock deciso e robusto, caratterizzato da un

repertorio formato sia dai classici del rock che da sonorit`a moderne e contemporanee. I brani

sono rivisitati in modo da dare al pubblico una chiave di ascolto energica e forte, con una sapiente

miscelazione di ballad e brani ballabili presi dagli anni del rock’n’roll. La formazione semplice ed

efficace vede un power trio, costituito da un potente drumming che fa da base a linee di basso

decise e una chitarra che spazia dall’energia dell’hard rock anni ’70 alla precisione e l’eleganza

delle linee attuali. Un tratto distintivo della formazione `e dato dal fatto che i membri non siano fissi,

in quanto si adatta alle richieste musicali della situazione, passando dallo standard power trio a

formazioni di quartetto o, in caso di situazioni tranquille e piu` contenute, ad una versione acustica. La band, formatasi nel 2017 da musicisti che collaborano dal 2011 in altre formazioni, si propone come Live band, ponendo l’accento sulla volont`a di suonare in contesti live quali feste,

motoraduni, live club e festival, con lo scopo di portare in tali contesti il taglio rock energico che ne contraddistingue il sound.

VEDONERO

Da un’idea di Angelo Farruggio, nasce nel 2015, Vedo Nero – Zucchero Tribute Band. La Band

da diversi anni propone uno spettacolo unico, reinterpretando i brani dell’artista Zucchero Sugar

Fornaciari. Con oltre due ore di show potrete fare un salto nel passato, ascoltando brani tratti da gli album “un po’ di zucchero” “Blues” “oro incenso e Birra” sino all’ultima creazione “Partigiano

Reggiano”. La Band è formata da: Angelo Farruggio (Voce e chitarra) Orlando Iovero ( Basso )

Marco Ramoino (tromba) Davide Ramoino (trombone) Mauro Brezzo (Sax e chitarra) Elvio Viale (

Tastiere ) Rafaele Lopasso (Batteria ) Laura Serecchia (Cori).