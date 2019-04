Ventimiglia. Una donna di 55 anni è morta dopo essere caduta dal quarto piano del condominio in cui abitava. E’ successo poco dopo le 8 in via Asse.

L’ipotesi del suicidio sembra essere quella più accreditata. La vittima era su di un balconcino quando ha compiuto l’insano gesto. Sul posto è intervenuto, purtroppo inutilmente, il personale del 118. Del caso si occupano i carabinieri.