Ventimiglia, lavori in galleria ‘Mortola’. Le precisazioni di Anas: «Nessuna chiusura prevista»

Ventimiglia. «In merito a quanto dichiarato da Antonino Falzone, precisiamo che i lavori all’interno della galleria ‘Mortola’, lungo la statale 1 dir “dei Balzi Rossi” annunciati la settimana scorsa, saranno svolti con la sola limitazione del traffico tramite il senso unico alternato. Non è prevista, infatti, la chiusura al transito dell’intera carreggiata. Inoltre, in settimana saranno rese note le modalità di esecuzione degli interventi all’interno della galleria ‘Poggio’, lungo la statale Aurelia».

La risposta alle perplessità sui lavori espresse dal candidato sindaco Antonino Falzone, in merito ai lavori nel tunnel dell’Aurelia, arriva direttamente dall’Anas. «Per consentire le attività di rifacimento dell’impianto di illuminazione e l’adeguamento delle cabine elettriche a servizio della galleria – ricorda l’Ente gestore delle strade - interventi del valore complessivo di circa 400 mila euro, da oggi sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 1,100 e il km 1,600. La limitazione, che i tecnici Anas hanno preventivamente condiviso con gli Enti territoriali, sarà attiva fino al completamento dei lavori, previsto entro il 15 luglio».

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda inoltre che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.