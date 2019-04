Ventimiglia, ispezione dei Nas al Campo Roja: riscontrate violazioni

Ventimiglia. Carenze nello stoccaggio degli alimenti e condizioni igieniche precarie in alcuni wc. Sono queste le violazioni accertate dai carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma) che questa mattina, dalle 10 alle 14 circa hanno compiuto un attento sopralluogo all’interno del Campo Roja, istituito dalla Prefettura e gestito dalla Croce Rossa per ospitare i migranti che raggiungono Ventimiglia nella speranza di attraversare il confine con la Francia.

Al termine dell’ispezione, accompagnati dai militari della compagnia di Ventimiglia, i Nas hanno accertato la presenza di alcune carenze di lieve entità sia nella gestione dello stoccaggio degli alimenti e nella loro somministrazione, sia per quanto riguarda i servizi igienici, alcuni dei quali sono stati trovati leggermente allagati.

Non sono state rilevate problematiche gravi, tanto che i militari non faranno segnalazioni in Procura ma si limiteranno a stilare un verbale del sopralluogo che sarà poi inviato ai due uffici dell’Asl competenti in materia. Spetterà poi all’azienda sanitaria locale decidere se inviare prescrizioni al campo, in base ai rapporti del Nas, o effettuare ulteriori sopralluoghi.