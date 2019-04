Ventimiglia, inaugurato il nuovo emporio solidale per le famiglie bisognose

Ventimiglia. Con una bella partecipazione di concittadini e rappresentanti di varie associazioni di volontariato, è stato inaugurato il 2 aprile, il nuovo emporio solidale.

In via Sottoconvento 86 a Ventimiglia, gestito dalla Caritas e dai suoi volontari; al “taglio del nastro” del sindaco Enrico Ioculano ha fatto seguito. L’intervento dell’assessore ai Servizi sociali Vera Nesci e la benedizione del Vescovo Mons. Antonio Suetta. Val la pena ricordare che l’emporio solidale.

E’ uno strumento per aiutare le famiglie bisognose attraverso “buoni-spese” con punti gestiti in sinergia dalla Caritas e Servizi sociali; i prodotti alimentari e non offerti dai cittadini e dagli esercenti commerciali, sistemati in comode scaffalature sono finalizzati anche alla lotta allo spreco.

Negli ampi locali ( già sede negli anni ‘70 della Chiesa di S.Nicola) sono stati ricavati una cucina, un magazzino e giochi per i piccoli , lettura e intrattenimento. Al buon esito della bella iniziativa si è brindato, in lieta armonia, nel corso di un rinfresco allestito dai volontari della Spes.