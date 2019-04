Ventimiglia, il Sestiere Cuventu organizza la prima “Festa di Maggio”

Ventimiglia. Il Sestiere Cuventu organizza domenica 5 maggio dalle 14.45 la prima “Festa di Maggio”, nei giardini pubblici e in piazza del comune a Ventimiglia. La festa prevede in piazza del comune l’esibizione degli Sbandieranti dei Sestieri e Tamburine del Libero Comune Marinaro, a seguito avrà luogo un torneo di tiro alla balestra.

L’evento si sposterà in seguito nei giardini pubblici dove avrà luogo la festa dei colori a cura di Devid, il gestore della giostra; verranno regalati palloncini colorati a tutti i bimbi; sarà presente l’associazione Terra di Confine di Taggia con i suoi splendidi rapaci. Sempre nei giardini avrà luogo l’esibizione degli sbandieratori e tamburini dei Sestieri Burgu e Cuventu al termine delle quali verrà piantato un albero per il rimboschimento dei giardini donato dal Sestiere Cuventu. Il Sestiere Cuventu ringrazia l’Amministrazione Comunale per lo spazio e l’opportunità concessa e le associazioni che interverranno all’evento. Vi aspettiamo numerosi.