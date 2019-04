Ventimiglia, il mercato ‘parallelo’ nel letto del Roja

Ventimiglia. Corrono lungo le sponde del fiume Roja, dalla foce verso monte, portandosi dietro decine di borse e accessori rigorosamente ‘patacche’. Sono i venditori abusivi, tutti africani, che affollano il mercato del venerdì nella città di confine.

Non si tratta di una novità. Il problema è ben noto e ogni settimana le forze di polizia sequestrano centinaia di articoli di merce contraffatta, che vengono poi mandati al macero. Riproduzioni più o meno fedeli dei grandi marchi del lusso, proposte a prezzi che possono permettersi tutti.

I ‘vu cumprà’ sono decine. Si nascondono tra gli altri banchi e stendono la loro merce su grandi teli, pronti a richiudere tutto e fuggire alla vista di poliziotti, finanzieri o carabinieri. Come si vede in queste immagini, riprese con il drone: alcuni stranieri scappano sulle sponde del Roja, trascinando sacchi pieni di merce, nascosti dalla ricca vegetazione. Sulla strada il mercato ‘regolare’, con una pattuglia di agenti della polizia locale che controlla la situazione. Nessuno sembra accorgersi della fuga dei vu cumprà, che attendono il momento migliore per ritornare a vendere agli avventori del mercato la loro merce falsa.