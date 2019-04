Ventimiglia, il liceo Aprosio finalista alle Olimpiadi delle scienze naturali

Ventimiglia. Il Liceo “Aprosio” di Ventimiglia festeggia Marta Merlatti, l’eccellente alunna della classe quinta scientifico sezione A che si è brillantemente qualificata alla fase nazionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali.

Le Olimpiadi si svolgeranno a Pavia dal 10 al 12 maggio prossimi presso l’Almo Collegio Borromeo e Marta rappresenterà la Liguria, insieme ad un altro alunno della regione, in questa importante competizione organizzata dall’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali.

Motivo d’orgoglio per il Liceo “Aprosio” che ogni anno coinvolge i propri studenti in queste attività che hanno come scopo quello di approfondire conoscenze e competenze in ambito scientifico e consentono di far emergere giovani talenti che spesso, scoperta la propria passione, proseguono i loro studi in tali ambiti. A tal proposito la prossima estate un gruppo di ragazzi, come ogni anno, parteciperà al “London International Youth Science Forum” (LIYSF): si tratta di due settimane residenziali, organizzate dall’Imperial College London e dalla Royal Geographical Society, durante le quali 500 studenti fra i 16 e i 21 anni, provenienti da più di settanta nazioni si confronteranno su temi legati alle scienze in una prospettiva di un vero scambio

planetario.

Esperienza che per studenti di un liceo geograficamente periferico rappresenta un enorme arricchimento personale e di conseguenza per il nostro territorio in una logica che incentiva gli alunni in percorsi di ricerca e di sviluppo delle proprie potenzialità. Del resto fa piacere e genera speranza sapere che un ex alunno dell’Aprosio dalla prossima estate, “dopo avere usato la piattaforma per un lungo periodo della propria vita”, lavorerà negli Stati Uniti per Facebook!