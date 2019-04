Ventimiglia, il candidato sindaco Scullino incontra la cittadinanza

Ventimiglia. Oggi pomeriggio alle 17, il candidato sindaco Gaetano Scullino e i candidati delle cinque liste che lo sostengono, tutto il centro destra e due liste civiche, aspettano i cittadini per ascoltare le loro richieste e per conoscersi meglio, nella piazzetta tra via Aprosio e via Mamelli, all’altezza del Bar Canada. Musica e un aperitivo per stare in amicizia.

Sarà presente il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il viceministro Edoardo Rixi, l’On. Flavio Di Muro, l’assessore regionale Marco Scajola e tante altre cariche politiche e istituzionali. Si parlerà di Porto, zona franca, parco roja, frontalieri, centro storico, parcheggi, commercio e turismo, altri grandi temi che Ventimiglia deve affrontare seriamente e che devono essere ripresi dopo che negli ultimi 5 anni l’amministrazione del PD ha tenuto la città in letargo.

«E’ stato il sindaco Scullino che ha realizzato il porto e la zona franca urbana, è stato il sindaco Scullino che ha concretamente rilanciato il centro storico e stretto un legame di amicizia con il Principato di Monaco, tutti ricorderanno la cittadinanza onoraria concessa a S.A.S. il Principe Alberto Ranieri, è stato Scullino che ha realizzato i progetti preliminari per i nuovi parcheggi e per la viabilità a monte la così detta Tanovia. E’ stato Scullino che ha sottoscritto l’accordo quadro con le ferrovie dello stato. Fatti concreti, non solo parole e asfalti dell’ultimo mese. La città di Ventimiglia deve solo riprendere e continuare i progetti iniziati. Scullino ha già dimostrato di saper amministrare, l’amministrazione uscente ha avuto solo il merito di saper fare propri i progetti di Scullino, tagliare alberi, creare l’illusione dei parcheggi, come quello nell’area ex Taverna e a Calvo. Nessuna manutenzione alla città contro i 10.000 interventi realizzati da Scullino. Nulla per lo sport e la cultura, a fronte della realizzazione della palestra di via Roma di Scullino, del palazzetto dello sport di Roverino di Scullino, della nuova biblioteca aprosiana di Scullino, ecc. I fatti concreti di Scullino contro l’illusione dell’amministrazione uscente» dichiara il comitato Scullino Sindaco.