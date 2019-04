Ventimiglia, i nomi dei candidati consiglieri di Fratelli d’Italia

Ventimiglia. «Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto e per questo ringrazio il coordinatore regionale Chicco Iacobucci per la sua disponibilità e la sua preparazione politica, sono stati mesi importanti, oggi presentiamo alla stampa la nostra squadra convinti di aver fatto bene nello scegliere donne ed uomini che amano questa città, siamo sicuri di fare un ottimo risultato. Ventimiglia è una città molto importante per Fratelli d’Italia, è la porta d’Italia e come ci teniamo noi ci tengono tantissimo anche Giorgia Meloni ed i nostri vertici regionali dall’assessore regionale Gianni Berrino al segretario provinciale Fabrizio Cravero – dichiara il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Ventimiglia, Francesco Mauro.

Ecco i nomi dei candidati consiglieri di Fratelli d’Italia a sostegno di Scullino sindaco.

Romina Perrone: 34 anni, lavoro dal 2012 come frontaliera, operatrice responsabile per l’ITAl Francia, il patronato della UIL in Francia, prima a Nizza ora a Menton. Da anni mi occupo anche di frontalierato. Nel poco tempo libero che mi resta faccio la mamma.

Cristina Sismondini: 40 anni, avvocato, ambientalista, animalista, sportiva e appassionata di musica, che ama il proprio territorio.. Una ventimigliese doc!

Gianni Ascheri: 65 anni gioielliere consigliere provinciale per 2 legislature vice sindaco di Ventimiglia e assessore lavori pubblici e all’urbanistica.

Roberto Ballestra: 62 anni agente di sicurezza già consigliere comunale con la seconda legislatura valfrè e consigliere comunale con la legislatura Scullino

Ino Isnardi: 65 anni artigiano orafo già consigliere dal 2007 al 2012 attivo nel partito fdi da molti anni nel direttivo provinciale

Francesco Mauro: 43 anni in aspettativa dal lavoro di autista per dedicarmi a questa grande avventura, ex frontaliere, ex direttore lidl, ex vicepresidente di Ventimiglia viva, attuale segretario cittadino fratelli d’italia e attuale membro del direttivo provinciale di fratelli d’italia! «Il mio motto è: RICONQUISTIAMOLA»

Mognol Deborah: 41 anni titolare negozio “Divine follie” a Ventimiglia, vice segretario Fratelli d’Italia Ventimiglia, membro direttivo provinciale fratelli d’Italia, attenta alle problematiche commerciali, turistiche ed ambientali

Alessio Garra: 51 anni lavora presso croce verde come autista/soccorritore, istruttore blsd

Lucio Laganà: 44 anni, lavora presso struttura ospedaliera di Bordighera nell’ambito delle pulizie, volontario protezione civile

Victoria Galluccio: 51 anni, mamma amorevole e commessa con varie esperienze nel campo vendita al pubblico, sostenitrice attiva di Fratelli d’italia

Davide di luzio: 50 anni commerciante, titolare di panetteria a Ventimiglia ed attivo in associazioni ciclistiche

Miceli Salvatore: 61 anni pensionato, consigliere provinciale fipsas, socio fondatore mare nostrum Ospedaletti, responsabile percorso interreg pesca a mosca

Enrico Amalberti: 44 anni avvocato stabilito con studio in centro a Ventimiglia da oltre 15 anni. «Sono cresciuto in questa città e la adoro, ritengo che debba essere ravvivata anche con idee innovative per questo dico “ravviviamo ventimiglia”»

Andreacchio Christian: 23 anni, ragazzo volenteroso e con tanta voglia di fare. Ho sempre abituato a Ventimiglia, amo questa città. Sono un frontaliero, all’età di 17 anni ho iniziato a lavorare presso La Russo Costruzioni, una ditta edile di Ventimiglia, come impiegato tecnico. Ho scelto di candidarmi come consigliere comunale per cercare di migliorare la nostra città e portarla al massimo dello splendore.

Milena Raco: 43 anni assicuratrice e consulente finanziaria insegnante di musica e pianoforte per passione, da anni impegnata nel sociale, al servizio delle famiglie attraverso gli organi collegiali scolastici, membro attivo commissione mensa per le scuole di Ventimiglia la sua passione e la sua volonta’ sono rivolte alle politiche sociali per la famiglia

Lacopo Antonia: sono nata e vivo a Ventimiglia da ben 57 anni, sono una frontaliera da 17 anni, il mio hobby e fare giardinaggio adoro occuparmi del mio giardino e dei miei pelosi due cani e due gatti che adoro, odio chi fa del male agli animali potessi il mio giardino sarebbe un piccolo zoo !!!