Ventimiglia, gli alunni del “Cavour” alla finale nazionale del campionato di Giochi Matematici

Ventimiglia. La dirigente dottoressa Antonella Costanza e le professoresse organizzatrici del progetto “Giochi Matematici” Allavena e Gambatese si complimentano con tutti gli alunni del loro Istituto che hanno partecipato il 16 marzo alla

semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici e in particolare con gli alunni Samuele Bonessi e Roberto Tuna che sono riusciti a superare la selezione e potranno partecipare alla finale nazionale all’Università Bocconi di Milano il prossimo 11 maggio.

Ormai da sei anni l’IC 2 Cavour porta avanti il progetto “Giochi Matematici” e gli alunni hanno sempre dimostrato grande impegno ed entusiasmo nel cimentarsi in queste gare. Quest’anno 67 alunni hanno partecipato alla selezione interna all’Istituto e 19 di loro l’hanno superata e hanno avuto la possibilità di prendere parte alla semifinale, insieme a centinaia di ragazzi di tutta la provincia, ma solo il 6% tra tutti i concorrenti è stato selezionato per la finale nazionale. La Dirigente e le insegnanti si congratulano con i loro due “valorosi” alunni classificati perché si tratta di un traguardo storico per l’IC 2 Cavour, in quanto

per la prima volta avrà una rappresentanza alla finale nazionale della gara.