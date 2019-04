Ventimiglia. Un uomo di origini nordafricane ha dato in escandescenza mentre si trovava sull’autobus della Riviera Trasporti diretto a Dolceacqua. E’ successo a Nervia, poco prima della 19 di ieri. Una volta salito sul mezzo, lo straniero ha iniziato a tirare calci e pugni ai vetri dell’autobus, creando il panico e mettendo in fuga gli altri passeggeri, tra cui alcuni giovanissimi che sono scesi dal pulmino chiedendo aiuto. Solo l’intervento dell’autista, che ha lasciato il suo posto di guida per fermare il nordafricano, ha evitato il peggio.

Tempestivo l’intervento di una pattuglia di polizia del commissariato di Ventimiglia che ha bloccato lo straniero.