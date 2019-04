Ventimiglia, bancarella delle palme per la Croce Verde Intemelia. Ecco dove trovarle

Ventimiglia. Torna anche quest’anno la beneficenza per la Croce Verde Intemelia con la raccolta fondi delle bancarelle delle Palme. I volontari della storica pubblica assistenza di Ventimiglia, che nel 2019 celebra il suo 70esimo compleanno, hanno già iniziato la distribuzione delle palme presso gli esercizi commerciali della zona intemelia.

«La raccolta fondi, in ogni sua forma, che siano le bancarelle delle Palme, di Natale o delle varie giornate commerciali cittadine, piuttosto che le sottoscrizioni a premi, le assistenze ad eventi sportivi e feste di paese, la distribuzione dei calendari ed il tesseramento dei soci, sono per il nostro Ente attività fondamentali, parallele al servizio di emergenza con il 118 e ad ogni altro servizio sanitario prestato, senza le quali non potremmo sopravvivere per continuare a prestare il nostro volontariato – dichiarano dal Direttivo - e confidiamo, ringraziando sin d’ora, nell’affetto e nella generosità che la cittadinanza di Ventimiglia ci ha da sempre riservato».

Questa settimana, oltre alla distribuzione per la città, la Croce Verde Intemelia sarà presente ben due giorni con le sue bancarelle, i suoi volontari e i parmureli in tre diverse postazioni: sabato 13 aprile in via Repubblica angolo via Roma (lato

banca) dalle 8,00 alle 18,00 e domenica 14 aprile dalle 8,00 alle 12,00 davanti ai sagrati della chiesa di Sant’Agostino e della Cattedrale di Ventimiglia alta.