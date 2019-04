Ventimiglia, a giugno prende il via Sportcamp2.0

Ventimiglia. Dal 12 al 28 giugno andrà in scena Sportcamp2.0 per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni presso le scuole elementari in via Roma, spiagge e strutture di riferimento nella città di confine.

Un’iniziativa nella quale i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi oltre che nella pratica del calcio a

5, con regole fondamentali e schemi di riferimento, anche in molteplici altri sport, sia di terra che di acqua, proposti a rotazione durante la giornata, alternando sport mare e divertimento.

La Macumbadance fitness e il Poundfit ritmo a suon di bacchette, regaleranno momenti di svago, adrenalina ed entusiasmo. L’open day sarà il 19 maggio al campo sportivo di Ventimiglia Calcio. Per info, iscrizioni e programma di Open day contattare Michele al 3401877347 – 3494688045, scrivere a asdplaysport20@gmail.com oppure consultare pagina Facebook e Instagram Asd Playsport, in studio palestra Asd Playsport in via Hanbury 16 a Ventimiglia.