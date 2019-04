Ventimiglia, a 30 anni fa sesso con una tredicenne. Indagato

Ventimiglia. Un uomo di 30 anni, sposato e con figli, è indagato per atti sessuali su minore per aver consumato un rapporto sessuale con una ragazzina di appena 13 anni della quale ha dichiarato di essersi innamorato. Lo rendono noto La Stampa e Il Secolo XIX. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il rapporto sessuale si è consumato nel comprensorio ventimigliese durante una trasferta per un torneo e coinvolge due atleti di una società sportiva.

La tredicenne era consenziente, ma gli inquirenti vogliono far luce sul suo stato psicologico al momento dell’atto sessuale.