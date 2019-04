Venerdì a Bistagno i funerali del maresciallo in congedo Ettore Borio, per anni in servizio a Ventimiglia

Bistagno. Avranno luogo venerdì 12 aprile alle 10,30 nella parrocchia di Bistagno, in provincia di Asti, i funerali di Ettore Borio, 76 anni, maresciallo dei carabinieri in congedo, morto dopo una lunga malattia. Lo annuncia l’associazione nazionale carabinieri – sezione di Ventimiglia, che si è stretta al dolore della famiglia di Borio, per vent’anni in servizio a Ventimiglia.

Condoglianze e testimonianza di vicinanza e cordoglio potranno essere indirizzate a: Famiglia BORIO strada Crocetta BISTAGNO (AT).