Vallecrosia. La battaglia per salvare la scuola Sant’Anna dalla chiusura non è ancora finita. Anzi, le probabilità di riuscire a tenere aperta la struttura ci sono e sono buone. C’è infatti un progetto ambizioso, presentato da un privato cittadino, che vorrebbe comprare l’intero edificio per dare continuità al percorso scolastico dei circa 250 tra bimbi e ragazzi accolti nella scuola. Un progetto già sottoposto ad alcuni istituti bancari, che a breve daranno una risposta sulla possibilità, o meno, di concedere un prestito per l’acquisto dell’immobile.

La battaglia per tenere aperta la struttura, dal 1904 gestita dalle suore della Carità sotto la protezione di San Vincenzo De’ Paoli, è iniziata nel maggio 2018, quando genitori, insegnanti e alunni hanno dato vita a un lungo corteo per le strade di Vallecrosia, chiedendo all’ordine religioso di ripensare alla decisione di chiudere la scuola.

A farsi avanti era stata a quel punto l’associazione fiorentina Misericordie, entrata in trattativa con i vertici romani dell’ordine religioso per acquistare e gestire la scuola Sant’Anna. Ma delle trattative tra le Misericordie e le suore della Carità sono finite in un nulla di fatto.

Ora, invece, c’è una proposta, concreta e sostenibile per far andare avanti la scuola. A portarla avanti un privato, che al momento vuole restare anonimo, ma che ha un solo desiderio: quello di veder continuare bimbi e ragazzi frequentare l’istituto dove da oltre un secolo crescono generazioni di vallecrosini e non solo.