Vallecrosia, si immette sulla Romana, urta un’auto e si ribalta con la Panda

Vallecrosia. Una Fiat Panda si è ribaltata dopo aver urtato una Fiat Cinquecento. E’ successo stamani sulla Romana davanti al distributore di benzina Tamoil. Alla guida della Panda c’era un anziano che stava uscendo da un passo carraio per immettersi sulla Romana, in direzione Ventimiglia. Nello stesso momento, però, anche il conducente della Cinquecento stava uscendo da un parcheggio per immettersi sulla Romana. Le due auto si sono ‘toccate’ e la Panda ha avuto la peggio: si è ribaltata finendo per appoggiarsi su un’altra vettura che stava transitando in direzione Bordighera.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.