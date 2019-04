Vallecrosia. Due giornate di sole hanno caratterizzato la Festa dello Sport andata in scena all’oratorio Don Bosco nel fine settimana.

La manifestazione sportiva ha coinvolto diverse realtà locali e alcune associazioni sportive provenienti da tutta la regione che hanno partecipato a tornei di calcio, ping pong, biliardo e basket e si sono esibiti con rappresentazioni e prove pratiche di tiro con l’arco, muay thay, parkour e ginnastica artistica. Per l’occasione sono intervenuti anche gli sbandieratori della città di Ventimiglia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con quello di Bordighera, è stato organizzato proprio per coinvolgere i giovani nel mondo dello sport, visto come strumento di prevenzione e di impegno giovanile.