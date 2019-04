Vallecrosia. E’ iniziata all’oratorio Don Bosco la Festa dello sport, una manifestazione sportiva che coinvolgerà per due giorni diverse realtà locali e alcune associazioni sportive provenienti da tutta la regione.

«Sono 29 ore no-stop di sport in cui abbiamo voluto coinvolgere varie realtà del territorio, associazioni e compagnie. Ci sono anche gli sbandieratori. Sono varie realtà legate al mondo dello sport in questo territorio che si affrontano in vari tornei tra cui pallavolo, basket, calcio, ping pong o fanno rappresentazioni di arti marziali. Danno dimostrazione di quello che è l’impegno giovanile nel mondo dello sport – spiega Marco Magliano, educatore professionale e organizzatore dei progetti dell’oratorio – Come salesiani ci sentiamo impegnati anche in questa realtà, lo sport è anche una possibilità per fare un primo annuncio e per portare un po’ la gioia in mezzo ai giovani che spesso vediamo un po’ annoiati. Abbiamo pensato così a queste due giornate di sport all’oratorio Don Bosco».

Nel primo pomeriggio l’evento sportivo ha preso il via con alcuni tornei di calcio, ping pong, biliardo e basket che hanno coinvolto tutti i giovani partecipanti, successivamente le diverse società e associazioni sportive hanno proposto un assaggio delle loro discipline con rappresentazioni e prove pratiche. Era presente anche la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Alle 17, invece, ci sarà una piccola cerimonia di apertura con tanto di accensione della fiaccola olimpica e piccolo spettacolo a cura di varie associazioni sportive. Alla fine verranno benedetti tutti gli atleti. La serata continuerà con il disco pub e durante tutta la notte nel bar/sala giochi dell’oratorio verranno proposti film di argomento sportivo.

Domani mattina la manifestazione continuerà con attività di ginnastica del risveglio e la conclusione dei tornei che andranno avanti tutta la notte. Alle 10 poi verrà celebrata la santa messa e successivamente avranno inizio attività rivolte questa volta anche ai più piccoli. Alle 13 la casa salesiana offrirà un primo caldo a tutti gli sportivi e poi a partire dalle 14 fino alle 18 continueranno i tornei e le rappresentazioni di vari sport tra cui tiro con l’arco, muay thay, parkour. Per l’occasione interverranno anche gli sbandieratori della città di Ventimiglia. Alle 18 l’evento si concluderà con le premiazioni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con quello di Bordighera, ha lo scopo di coinvolgere i giovani nel mondo dello sport, visto come strumento di prevenzione e di impegno giovanile.