Vallecrosia, l’oratorio Don Bosco ospita la Festa dello sport

Vallecrosia. Il 27 e 28 aprile presso l’oratorio Don Bosco si svolgerà una manifestazione sportiva che vedrà coinvolte moltissime realtà locali e anche alcune associazioni sportive di tutta la regione.

L’evento inizierà alle 14 di sabato 27 con l’avvio di alcuni tornei (Calcio, Ping pong, Biliardo, Basket); dalle 15 si potrà assistere alle rappresentazioni di varie società e associazioni sportive, nonché palestre che proporranno un assaggio delle loro discipline e faranno fare prove pratiche; alle 17 ci sarà una piccola cerimonia di apertura con tanto di accensione della fiaccola olimpica e piccolo spettacolo a cura di varie associazioni sportive; a conclusione verranno benedetti tutti gli atleti. La serata continuerà con il disco pub e durante tutta la notte nel bar/sala giochi dell’oratorio verranno proposti film di argomento sportivo.

Al mattino verranno proposte alcune attività di ginnastica del risveglio e arriveranno a conclusione alcuni tornei che andranno avanti tutta la notte. Alle 10. S. Messa e a seguire riprenderanno le attività rivolte questa volta anche ai più piccoli. Alle 13 la casa Salesiana offrirà un primo caldo a tutti gli sportivi. Dalle 14 alle 18 si svolgeranno ancora dei tornei e delle rappresentazioni di vari sport tra cui tiro con l’arco, muay thay, parkour, interverranno anche gli sbandieratori della città di Ventimiglia. Alle 18 sarà il momento delle premiazioni e dei saluti.

L’evento patrocinato dal comune di Vallecrosia in collaborazione con il comune di Bordighera prevede la partecipazione di moltissimi sportivi della zona e anche alcuni gruppi di Sanremo, Diano Marina e Genova. L’invito a tutti gli appassionati di partecipare numerosi e di lasciarsi coinvolgere in questa festa.

L’oratorio da sempre sostiene lo sport come strumento di prevenzione e di impegno giovanile, questa festa vuol essere sempre di più un impegno in tal senso. Appuntamento dunque per sabato 27 aprile nel cortile dell’oratorio Don Bosco di Vallecrosia.