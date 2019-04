Vallecrosia, la società di calcio Polisportiva Salesiana partecipa ai due giorni di sport all’oratorio Don Bosco

Vallecrosia. L’Oratorio Don Bosco organizza una due giorni di sport all’interno delle strutture sportive della parrocchia di Maria Ausiliatrice.

Tra le società invitate a partecipare ci sarà la società di calcio Polisportiva Salesiana Vallecrosia Don Bosco sez. Calcio che sta organizzandosi per preparare la prossima stagione calcistica 2019/20.

Per dare vita ad una serie di tornei di calcio i piccoli atleti verranno suddivisi per fasce di età. La P S V don Bosco, sezione calcio invita tutti a partecipare alla Festa dello Sport, sia bambine/i sia ragazze/i che desiderano giocare, divertirsi e fare amicizia.

In modo particolare, coloro che parteciperanno alla santa messa delle 10 avranno l’opportunità di fermarsi per condividere un primo piatto di pasta offerto dall’oratorio. Alle 14 vi sarà il raduno per i tornei di calcio. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’oratorio in via Col. Aprosio 433.