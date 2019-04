Vallecrosia, il consigliere Perri: «Preoccupazione e vicinanza verso i 25 dipendenti dell’Istituto Sant’Anna»

Vallecrosia. «Preoccupazione e vicinanza verso i 25 dipendenti dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia.

Questa sera presenteremo un’interpellanza urgente per chiedere alcuni chiarimenti sulla questione – dichiara Fabio Perri, consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di opposizione nel comune di Vallecrosia.

Ho appreso in questi giorni sui giornali e locandine la chiusura definitiva o meglio la sospensione scolastica dell’Istituto di Vallecrosia. Il sindaco si era dichiarato garante dell’operazione che vedeva coinvolte le suore e le Misericordie per una gestione in affiancamento della scuola per poi eventualmente come dichiarato sui giornali procedere all’acquisto. Da qui una serie di viaggi del sindaco a Roma e Firenze per parlare con i vertici sia delle suore che delle misericordie ….. e allora questa sera vorremmo capire alcune posizioni.

Conclude – Inoltre in una città che si fregia del titolo di città della famiglia, ne il sindaco ne nessun assessore e consigliere di maggioranza si è preoccupato di spendere una parola a loro favore come senso di vicinanza, alla luce del fatto che fra un mese 25 persone resteranno senza stipendio molte anche trattasi di persone sole».