Vallecrosia, domenica il concerto di chiusura della rassegna “Primavera in Musica”

Vallecrosia. Domenica 14 aprile alle 16,30 presso la sala polivalente “Natta”, a ingresso libero, l’associazione musicale “G. B. Pergolesi” e il Comune di Vallecrosia, presentano l’ultimo concerto della XV rassegna concertistica “Primavera in Musica”. Il concerto di chiusura sarà tenuto da Domenico Mottola, giovane chitarrista di grande talento, vincitore della IV edizione del concorso chitarristico internazionale “Città di Sanremo- Premio Casinò di Sanremo”. Domenico Mottola proporrà un programma con musiche di Legnani, Llobet, Tansman, Aguado, Walton.

Domenico Savio Mottola, nato a Gragnano nel 1993, consegue la laurea di primo livello con 110 lode e menzione speciale al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, studiando col M° V. Amabile. Dal 2015 studia con il M° F. Zigante con il quale ha conseguito nel 2018 la laurea di secondo livello ad indirizzo concertistico con 110 lode e menzione speciale al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Si è perfezionato con i Maestri P. Pegoraro e A. del Sal presso la “Segovia Guitar Academy” di Pordenone. Ha seguito masterclass con A. Desiderio, L. Brouwer, M. Dylla, F. Zigante, L. Micheli, M. Barrueco, J. Perroy. Attualmente è docente di chitarra presso la Scuola di musica Franco Pucciarelli di Lavagna. Gli è stato conferito il premio Chitarra d’oro come “giovane promessa del 2018″, dal comitato scientifico del convegno chitarristico “Michele Pittaluga”. E’ stato Primo premio in molti concorsi, tra i quali il “Premio Nazionale delle arti”, il concorso chitarristico internazionale “Niccolò Paganini, il XVIII Concorso Chitarristico Internazionale presso ‘Comarca el Condado’ (Andalusia), al IV Concorso Chitarristico Internazionale città di Sanremo, il Concorso chitarristico Internazionale “Andrés Segovia” (Pescara). Primo premio e Premio “Ruggero Chiesa” per la migliore interpretazione di un brano romantico all’ VIII edizione del concorso chitarristico Internazionale “Ruggero Chiesa”. Primo premio e premio del pubblico alla IV edizione del Concorso Chitarristico Internazionale A. Mantovani (Follonica). Ha tenuto concerti e masterclass in diversi Paesi Europei (Croazia, Ungheria, Finlandia, Estonia, Regno Unito, Paesi Bassi, Bosnia ed Erzegovina, Vienna, Varsavia, Italia). Altri premi ricevuti: 3° premio (2014) e 2° premio (2015) al Concorso chitarristico Internazionale città di Mottola, 2° premio concorso chitarristico Internazionale “Andrés Segovia” (Linares), 2° classificato al “Paris guitar fondation” International guitar competition, 3° premio al concorso dedicato a “Claudio Abbado”. Primo premio al “Concorso Europeo di esecuzione musicale” città di Moncalieri. È stato membro di giuria in diversi concorsi e ha tenuto masterclass in festival chitarristici. Dal 2018 Domenico Mottola è endorser D’Addario.