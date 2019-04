Vallecrosia, come donare il 5×1000 alla Croce Azzurra Misericordia

Vallecrosia. Anche quest’anno, in tempo di dichiarazione dei redditi, come gli anni passati avrete la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta IRPEF alla Croce Azzurra Misericordia partecipando in modo concreto per migliorare la propria vita e quella del prossimo.

«Destinare il 5×1000 alla Croce Azzurra è semplice e non costa niente. Nel modello per la dichiarazione dei redditi scegli di sostenere il volontariato e le attività di utilità sociale inserendo il nostro codice fiscale 90062440087 nella sezione apposita e metti la tua firma.

Grazie per il sostegno che vorrete darci. “Un piccolo gesto d’amore per te, un grande gesto d’amore per gli altri”» – fa sapere la pubblica assistenza.