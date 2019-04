Vallecrosia aderisce alla rete sperimentale dei comuni liguri orientati alla Famiglia

Vallecrosia. La giunta comunale di Vallecrosia lo scorso 17 aprile, con propria delibera adottata su impulso dell’Assessore delegato alla Pubblica Istruzione e all’Associazionismo Giuseppe Ierace, ha aderito alla Rete Sperimentale dei Comuni Liguri orientati alla Famiglia.

L’invito ad aderire era stato rivolto al Comune dagli organizzatori della Biennale della Famiglia, organizzata a Sanremo lo scorso ottobre, a cui avevano partecipato molte amministrazioni locali, tra le quali Vallecrosia con propri amministratori e dipendenti, la Regione Liguria, l’ASL e svariati altri organismi. L’Amministrazione comunale riconosce il ruolo fondamentale

della famiglia nello sviluppo sociale ed economico del territorio e per questo si impegna nello studio ed applicazione di soluzioni

innovative, come nella loro diffusione, in particolare sui temi della natalità, della formazione ed educazione delle nuove generazioni, dell’ inclusione e valorizzazione degli anziani.

Tali attività rientrano tra quelle di promozione sociale nel programma dell’Amministrazione Comunale di Vallecrosia, che

già nel 2011 aveva adottato una convenzione con il Forum Ligure delle Associazioni Familiari per avviare politiche condivise di

valorizzazione della famiglia. Ancora in precedenza il Comune di Vallecrosia aveva anche istituito, con Delibera di Giunta nr 36 del 30.09.2011, una Consulta della Famiglia, tuttora operativa, che si raduna presso la sede Comunale con una cadenza di circa una volta ogni tre settimane. La Consulta è composta dall’Assessore delegato alla Politiche familiari, da un funzionario incaricato, dalle Agenzie educative e dalle Associazioni del territorio che si occupano di temi sociali e pedagogici.

Da allora molte attività a favore delle politiche familiari sono state intraprese, progetti che l’Amministrazione del Sindaco

Armando Biasi intende ora rafforzare aderendo alla rete Sperimentale dei Comuni Liguri orientati alla Famiglia, perché,

come ha riferito l’Assessore Giuseppe Ierace citando il grande magnate e mecenate statunitense Bill Gates, “…se vuoi andare

veloce vai da solo…ma se vuoi andare lontano allora vai insieme….”