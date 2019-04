Vacanze intense per le giovanili della Sanremese

Sanremo. Come da consuetudine, nel periodo pasquale le giovanili della Sanremese parteciperanno a diversi tornei giovanili.

Gli allievi 2003 scenderanno in campo lunedì 22 aprile (Pasquetta) a Vado Ligure dove sono stati inseriti nel girone con Legino (2-2 nello scontro diretto appena disputato in campionato) e Canelli.

Molto lunga, invece, la trasferta degli esordienti 2006, diretti a Fiuggi per partecipare alla Lazio Cup. I biancazzurri saranno di scena sabato 20 aprile contro la gloriosa Fiorentina, i pugliesi del Taf Ceglie ed i laziali del Villalba.

Il 25 aprile, gli esordienti 2007 disputeranno a Loano il Torneo Casarino, a dodici squadre. Nel primo turno, le avversarie saranno le compagni piemontesi della Novese e del Castellazzo. Lo stesso giorno, sempre in terra savonese (ad Osiglia), scenderanno in campo i pulcini 2008, subito impegnati contro Don Bosco Genova e Priamar in un torneo a 9 squadre.

Spedizione piemontese per i pulcini 2009 che domenica 28 aprile, con ben due squadre, si recheranno ad Acqui Terme. Le avversarie saranno tutte piemontesi: oltre ai padroni di casa dell’Acqui, i biancazzurri se la vedranno con Frugarolese, Pedona, Don Bosco, Alfieri Asti e Voluntas Nizza.

Infine, anche la scuola calcio scenderà in campo nel periodo pasquale: sabato 20 aprile, la leva 2011 sarà di scena oltre confine, precisamente a Roquebrune Cap-Martin, mentre i 2012 parteciperanno al Memorial Mangolini ad Arma di Taggia.