UrBees, il progetto di apicoltura urbana arriva a Sanremo

Sanremo. UrBees. Il progetto di Apicoltura urbana in Italia arriva domenica 21 aprile alle 18 durante la manifestazione “La Forza della Natura” a Sanremo.

Il progetto UrBees prevede l’installazione periodica di apiari in spazi pubblici e privati urbani, al fine di condividere l’esperienza e i benefici dell’apicoltura con le comunità urbane.

L’ideatore del progetto è Antonio Barletta, che racconterà di come ha portato gli alveari a Torino, prendendo esempio da altre città come Parigi o New York. Ha anche approfittato di una tendenza in atto: come molti altri animali, anche le api cercano spesso rifugio in città.

Tali postazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza, sono possibili strumenti di biomonitoraggio delle aree di bottinamento delle api e favorire lo sviluppo della flora circostante. Introduce l’incontro Marco Damele.

Dal 20 aprile al 1° maggio, il Forte di Santa Tecla di Sanremo, che fa parte del Polo Museale Ligure del MiBACT, diventerà ancora una volta la casa di Libereso Guglielmi, dove si potranno vedere i suoi disegni, assistere a incontri, conferenze, filmati e documentari, laboratori e scoprire le sue ricette a base di fiori ed erbe.

Un’occasione straordinaria per residenti e turisti per visitare una struttura affascinante rendendo omaggio a questo illustre e famoso concittadino. La mostra sarà aperta tutti i giorni a partire dalle 10 e fino alle 19, con orario continuato e aperture serali in occasione degli spettacoli teatrali.