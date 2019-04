Pallanuoto

Un dream team di Stelle nello Sport in campo per la Gigi Ghirotti Onlus, all’asta un cimelio dell’imperiese Giulia Emmolo

Settimana speciale per le iniziative del progetto che mette in rete tutto il mondo sportivo ligure a favore della onlus che assiste malati terminali e di SLA in Hospice e a domicilio