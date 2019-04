Sanremo. Dal 19 al 21 aprile al Teatro Ariston va in scena “Sanremo Musical” per la regia di Isabella Biffi. Non si tratta solo di un omaggio alle più belle canzoni che hanno partecipato al Festival della Canzone Italiana, ma ripercorre anche la storia e le evoluzioni del costume italiano negli ultimi settant’anni.

Questo pomeriggio sul palco dell’Ariston sono iniziate le prove del Musical che racconta la storia di otto giovani aspiranti cantanti e attori, provenienti da varie parti d’ Italia, che si ritrovano al teatro Ariston di Sanremo per sostenere un provino per entrare a far parte del cast di un musical sul Festival della canzone italiana. Ma non è un provino qualsiasi, c’è qualcosa di magico, di surreale in questo invito. I giovani artisti non sanno neppure chi li abbia esattamente convocati.

Sono raccontati i sogni, le certezze e le paure di otto giovani artisti che amano il festival perché è stato la colonna sonora dei loro genitori e dei loro nonni, una storia che forse un giorno li vedrà protagonisti su quello stesso palco dove si sono esibiti i più grandi interpreti della musica italiana e internazionale.

Il cast è composto da otto cantanti che eseguiranno, sotto la direzione di Osvaldo Pizzoli, Gino Zandonà e Silvio Melloni, alcune musiche del repertorio del Festival completamente riarrangiate e realizzate con sonorità moderne, senza stravolgere la riconoscibilità delle canzoni. Il tutto sarà accompagnato da sei ballerini che, sotto la guida del coreografo Giordano Orchi, daranno vita a musiche e movimenti coreografici studiati appositamente per esaltare la danza o sottolineare atmosfere ed emozioni. «Tra le novità di quest’anno – come ci racconta il coreografo – ci saranno due danzatori nuovi, le coreografie sono rivisitate e alcune sono del tutto nuove per l’aggiunta di due brani: “Soldi” di Mahmood e “Cosa vuoi da me” di Loredana Bertè».