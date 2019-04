Tutto pronto per il 34esimo Sanremo Rally Storico

Sanremo. Si alza il sipario sul 34° Sanremo Rally Storico, valido come seconda prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) oltre che come seconda prova del TERH-Tour European Rally Historic.

Le auto da rally e gli equipaggi arriveranno a Sanremo oggi per sottoporsi alle verifiche sportive e tecniche dalle 12 alle 18.30, mentre domani, piloti e navigatori indosseranno casco e tuta per effettuare lo shake down facoltativo (il test in assetto da gara) dalle 10 alle 12. Dalle 14.13 si farà sul serio con la partenza ufficiale del rally che si concluderà sabato 13 aprile alle 16.51 dopo aver affrontato 469,24 km di percorso (238,24 venerdì e 231,00 sabato) suddivisi in undici prove speciali (sei venerdì e cinque il sabato) per un totale di 155,29 km cronometrati (89,03 km il venerdì e 66,26 km il sabato).

Lo scorso anno a salire sul gradino più alto del podio furono Lucio Da Zanche-Daniel De Luis (Porsche 911 SC) che precedettero di 47”6 “Lucky”-Fabrizia Pons (Lancia Delta 16V) e di 4’11”2 Davide Negri-Roberto Coppa (Porsche 911 RSR).

L’elenco degli iscritti: SRM19_HIS_Elenco_Iscritti_FO_Pubblicazione_Rev1

Tabella distanze e tempi: TDT-Sanremo-Rally-Storico-2019 (1)

Le cartine del percorso: SRM19_HIS_Maps