Tunnel di Tenda KO: resterà chiuso anche nei prossimi giorni

Limone/Tenda. Non sono buone notizie quelle che arrivano dai tecnici Anas. Chi vorrà passare il weekend in Piemonte dovrà per forza passare dal Nava o da Savona tramite autostrada.

Pare infatti che la galleria non possa essere riaperta prima di mercoledì prossimo causa mancanza di corrente e guasti interni, a dirlo congiuntamente sono gli operatori di Anas e il sindaco di Tenda Jean-Pierre Vassallo. Come già precedentemente detto, si tratta di un’avaria a tutti gli impianti interni alla galleria dal lato francese, quindi ventilazione, antincendio e sistemi di comunicazione. Per ora non c’è una data certa per la riapertura se non prima del 10 aprile (anche questa data in forse).

Intanto i problemi alle linee telefoniche in valle Roya che si sono registrati sono stati risolti nella serata di ieri riportando la rete a tutti i cellulari.