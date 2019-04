Non c’è pace per il tunnel del Tenda. Dopo l’ennesima chiusura, risalente al 4 aprile scorso, dovuta alla chiusura di quattro tralicci (telefono e luce) dalla parte francese della galleria, l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, punta il dito contro i cugini d’oltralpe: «Inaccettabile che ad una settimana dalla chiusura del tunnel di Tenda la Francia non sia ancora riuscita a ripristinare il problema alla linea elettrica e a garantirne la riapertura – dice l’amministratore regionale – Le autorità Francesi sempre pronte a rimarcare le inefficienze Italiane forse dovrebbero darsi un po’ più da fare per risolvere la situazione.

Invece ancora una volta confermano come non ci sia nessun interesse da parte loro nei confronti della Valle Roya e dei collegamenti con l’Italia come dimostrano anche le vicende della linea ferroviaria. Intervenga il Governo, batta finalmente un colpo anche sulla questione dei lavori del tenda Bis fermo da troppo tempo, difenda per una volta gli interessi di un territorio ormai allo stremo e sempre più isolato».