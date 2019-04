Imperia. Una gara emozionante quella di sabato 6 aprile a Genova, la 4° edizione del Budo Trophy organizzata dal “Budo Semmon Gakko” e riservata alle classi pre-agonistiche ovvero i ragazzi nati dal 2008 fino al 2015.

Nel capoluogo Ligure i giovani atleti dell’Ok Club di Imperia, Bordighera e Val Tanaro si sono imposti per tecnica e preparazione guadagnando un bottino di medaglie superiore ad ogni aspettativa. Coraggio, tecnica, determinazione, concentrazione e rispetto degli avversari sono stati presenti in ogni fase della manifestazione che, grazie anche all’ottima organizzazione, si è svolta in modo impeccabile.

Come spesso sentono dire in palestra questi giovani atleti, “l’unico modo per perdere una gara è non partecipare” e ancora, “le medaglie si conquistano in palestra con l’allenamento e la costanza, in gara si va solo a ritirarle” ed è proprio con questo spirito con cui tutti hanno affrontato la gara, con coraggio, grinta, rispetto e tanta voglia di divertirsi. I 39 atleti dell’Ok Club a fine giornata portano a casa 18 medaglie d’oro, 14 medaglie argento e 7 di bronzo.

Elenchiamo qui di seguito i singoli piazzamenti:

MEDAGLIA D’ORO PER: Brezza Giulio, Calimera Alessia, Celislami Justin, D’Angelo Samuele, De Andreis Tommaso, Donzellini Lorenzo, Fresia Enrico, Gilli Fabrizio, Guglieri Matteo, Marvaldi Giulia, Marvaldi Stefano, Iannuzzo Gaia, Parrilla Giosuè Fausto, Sini Francesca, Torresan Marco, Totis Mattia, Tulipano Matteo, Zazzu Antonio.

MEDAGLIA D’ARGENTO PER: Biondi Aurora, Bonsignorio Michele, Crudo Chiara, Di Mascio Daniel, Guidi Gabriele, Lanzafame Francesca, Marvaldi Francesco, Mij Leonardo, Naso Francesco, Penaloza Michelle, Torresan Giorgia, Vassallo Giacomo, Vieriu Alexandru, Vottero Ris Riccardo.

MEDAGLIA DI BRONZO PER: Ballerano Beatrice, Arciuolo Angelica, Corigliano Marco, Donzellini Mattia, Iannuzzo Alice, Lanzafame Aron, Zinghini Lorenzo.