Treno storico in valle Roya senza locomotiva a vapore

Ventimiglia. Il 22 aprile nessuna locomotiva a vapore transiterà in valle Roya. Il treno, composto da carrozze “Centoporte” degli anni ’30, sarà trainato da una vaporiera (si parla di una Gr.940) da Cuneo fino a Limone e da una locomotiva termica (D345 o D445) fino a Ventimiglia e ritorno. Pare infatti che le ferrovie francesi abbiano negato il transito del vapore sulla tratta francese per via dell’allerta siccità anche se revocata pochi giorni fa dopo il maltempo che si è abbattuto su gran parte del territorio. Secondo i bene informati, il problema sarebbe dovuto anche alla scarsa autonomia della locomotiva vista la mancanza del tender (vagone porta carbone), la vaporiera difatti sulla sua parte posteriore possiede un vano di scarse dimensioni dove riporlo.

Il treno partirà alle 9 dalla stazione di Cuneo e toccherà le stazioni di Borgo San Dalmazzo (9.11), Roccavione (9.15), Robilante (9.50), Vernante (10.30), Limone (11.05), Tenda (11.37), Breil-sur-Roya (13.08) e Ventimiglia (13.36).

Lascerà infine la stazione di Ventimiglia alle 15.36 toccando le medesime stazioni, quindi Breil-sur-Roya (16.08), Tenda (17.17), Limone (17.46), Vernante (17.56), Robilante (18.10), Roccavione (18.16), Borgo San Dalmazzo (18.21) con arrivo a Cuneo alle 18.32.

Biglietti in vendita presso le biglietterie Trenitalia dal 20 aprile, i prezzi: