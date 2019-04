Treno frontalieri fermo a Eze, Berrino al sindaco di Ventimiglia: «La responsabilità è solo delle ferrovie francesi»

Ventimiglia. L’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino interviene in riferimento all’episodio del convoglio ferroviario guastatosi mercoledì nella stazione della cittadina francese di Eze e che ha causato notevoli problemi soprattutto ai frontalieri italiani.

«Premettendo tutta la mia solidarietà ai nostri connazionali che hanno dovuto subire notevoli disagi per tornare a casa dopo una giornata di lavoro, rispondo al sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano e al comitato dei frontalieri “3Z” ricordando che la responsabilità di quanto accaduto è unicamente di Sncf e non di Regione Liguria.

Mi spiace che il sindaco Ioculano con cui ho positivamente interagito per anni, in campagna elettorale, voglia trascinare la Regione in polemiche non proprie. Il nostro assessorato si è già attivato per chiedere chiarimenti alle ferrovie francesi di quanto è accaduto lo scorso mercoledì».