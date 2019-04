Tre successi per il Basket Pegli a Taggia

Taggia. Settimana pegliese che si apre con la vittoria del collettivo under 15 che di misura la spunta nell’infrasettimanale di Taggia. Vittoria importante e sprint finale lanciato, in palio i playoff.

Vittoria netta in gara 1 di quarti di finale del campionato under 16 femminile. Là squadra di coach Torchia vince sul Sestri Levante per 92-27. Venerdì in trasferta gara 2. Buona vittoria per il gruppo under 14 nella penultima giornata. Tanta intensità dal primo minuto e gara portata a casa col parziale di 47-86.

Sconfitta sul fil di sirena per la formazione under 16 nel campionato Eccellenza, la spunta Torino con tiro allo scadere, 56-57. Sconfitta anche per la C Silver in gara 1 dei quarti di finale playoff contro il Cus Genova. Gara equilibrata per i primi 2 quarti, poi i biancorossi con la loro maggior esperienza la portano a casa.