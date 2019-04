Tragedia in Ecuador, previsto per domani il rimpatrio della salma del sanremese Genny Iavarone

Sanremo. Forse domani sarà la volta buona. Se tutto andrà per il verso giusto la salma di Gennaro Iavarone rientrerà in patria mercoledì 10 aprile. Il suo rientro era già previsto per lo scorso giovedì 4, ma poi per degli intoppi burocratici legati ai visti doganali tutto era slittato a data da destinarsi.

Genny, come era conosciuto da tutti, il 5 marzo scorso era rimasto gravemente ferito dopo un tuffo nella piscina in un residence di Guayaquil, città sull’oceano Pacifico, in Ecuador.

Si trovava lì insieme al figlio. A nulla erano valsi gli interventi chirurgici a cui Iavarone era stato sottoposto nell’ospedale della località sudamericana. Operazioni complesse alla spina dorsale, per sostenere le quali la famiglia aveva anche aperto una raccolta fondi a cui tanti sanremesi avevano dato il loro contributo. Il 43enne era poi morto, il 23 marzo scorso, sembra a causa di una crisi respiratoria.

Già allora sua sorella Melania aveva puntato il dito contro la burocrazia, in un infuocato post su Facebook.La salma dell’uomo verrà trasportata in Europa con un volo di linea e che probabilmente atterrerà all’areoporto di Nizza. I funerali verranno celebrati nella Città dei Fiori.