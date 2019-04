Tragedia in Ecuador, forse giovedì il rimpatrio della salma di Gennaro “Genny” Iavarone

Sanremo. Verrà probabilmente rimpatriata nella giornata di giovedi 4 aprile la salma di Gennaro Iavarone. Genny, come era conosciuto da tutti, è il sanremese 43enne che il 5 marzo scorso era rimasto gravemente ferito dopo un tuffo nella piscina in un residence di Guayaquil, città sull’oceano Pacifico, in Ecuador.

Si trovava lì insieme al figlio. A nulla erano valsi gli interventi chirurgici a cui il 43enne è stato sottoposto nell’ospedale della località sudamericana. Operazioni complesse alla spina dorsale, per sostenere le quali la famiglia aveva anche aperto una raccolta fondi a cui tanti sanremesi avevano dato il loro contributo.

Iavarone, molto amato e conosciuto nella Città dei Fiori, si era affermato come imprenditore nel settore floricolo. A Sanremo era arrivato ragazzino, all’età di 12 anni, lasciando quella Napoli che sempre ha portato nel cuore.

La salma dell’uomo verrà trasportata in Italia con un volo di linea e che probabilmente atterrerà allareoporto di Nizza. I funerali verranno celebrati nella Città dei Fiori.