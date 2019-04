Tour sportivi ed enogastronomici dalle Alpi al mare: Sanremo On rilancia il turismo esperienziale nella Riviera dei Fiori

La Riviera dei Fiori sempre più vicina al Piemonte. La rete d’imprese Sanremo On, in collaborazione alla gemella Limone On e all’Atl di Cuneo, ha lanciato nuovi pacchetti soggiorno per collegare i due territori e valorizzarne le potenzialità attrattive creando percorsi turistici sia di tipo sportivo che enogastronomico.

Dalla Sala Exclusive del Glam Restaurant, questa mattina il presidente Roberto Berio ha annunciato la nascita del Tour e-bike dalle Alpi al Mare. «Un pacchetto esperienziale di 7 giorni e 6 notti, da domenica a venerdì, che permetterà al turista di trascorrere due giorni nelle Langhe, due a Limone e due a Sanremo, valorizzando l’antica Via del Sale e anche la nostra pista ciclopedonale».

Fil rouge del pacchetto sarà la bicicletta elettrica ma anche il cibo. Sono previsti infatti un tour enogastronomico nelle cantine delle Langhe, sport (sci in inverno e bicicletta d’estate) a Limone, e ancora sport ed enogastronomia a Sanremo. «Si tratta di un’offerta di medio-alto livello – ha sottolineato il consigliere Antonio Fontanelli – realizzato in collaborazione a Marco Carezzana, presidente della Riviera dei Fiori Outdoor, per regalare, nelle due giornate che i turisti trascorreranno nella Città dei Fiori, anche gite ed escursioni con guide qualificate così da scoprire l’entroterra».

Il Tour potrà essere svolto in ogni stagione dell’anno e si affianca alla quarta edizione della TransAlp “La Via del sale” che si svolgerà il 13 luglio e che ancora una volta porterà appassionati della bicicletta, professionisti e non, a percorrere gli antichi sentieri militari che da Limone Piemonte portano fino alla costa della Riviera dei Fiori.

«Abbiamo ideato anche un secondo pacchetto turistico targato Sanremo On Smile che prevede una notte o due notti negli alberghi associati a Sanremo On che permetterà di vivere una serie di esperienze enogastronomiche con degustazioni nei ristoranti locali, anche dell’entroterra, ed esperienze di alto livello anche dal punto di vista dell’intrattenimento», ha evidenziato ancora Berio che ha aggiunto:

«La missione della nostra rete di imprese è promuovere le aziende che vi aderiscono. In origine erano 20, oggi contiamo tra i 50-70 associati stabili, con nuovi ingressi ogni anno. Per promuoverli ci siamo resi conto che occorre promuovere il turismo cittadino. Tutte le nostre attività sono rivolte a questo obiettivo: fare incoming turistico». A cominciare dall’App Sanremo On gratuita per smartphone e tablet che giornalmente fornisce informazioni sulla città, con news, offerte ed eventi promossi sia dagli associati che dalle istituzioni. E poi la nuova Sanremo On Card: una fidelity card, promossa grazie a Banca Unicredit, riservata a chi soggiorna nelle otto strutture ricettive associate e con la quale sarà possibile cenare nei ristoranti e fare shopping nelle attività commerciali della rete con sconti esclusivi.

«Accanto alla Sanremo On Card, nascerà presto la Sanremo Shopping Online – ha annunciato poi il presidente di Sanremo On –. Attraverso sito e app si potrà entrare direttamente nell’e-commerce dei negozi di abbigliamento e calzature. Lo scopo è affiancare la vendita online dei negozi a quella di pacchetti soggiorno nonché eventi e spettacoli. Quindi non un market places ma una vendita verticale».