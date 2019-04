Tornano SanremoJunior e Gef, invasione di giovani da tutto il mondo

Sanremo. Finale mondiale di SanremoJunior e Global Educational Festiva ai nastri di partenza. Scatta mercoledì 1° maggio alle ore 21.00 la 10° edizione del concorso canoro internazionale per giovani cantanti dai 6 ai 15 anni, che si esibiranno dal vivo, accompagnati dalla “sanremoJunior” Orchestra, nel Tempio della musica italiana: il Teatro Ariston.

Saranno 22 le nazioni rappresentate da altrettanti cantanti in erba: Argentina, Armenia, Australia, Repubblica Ceca, Francia, Kazakhstan, Macedonia, Malta, Moldova, Principato di Monaco, Rep. di Panama, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Repubblica del Sudafricana, Spagna, Tanzania, Ukraina, U.S.A e naturalmente Italia.

I giovanissimi cantanti giunti a Sanremo sono frutto di selezioni nazionali svoltesi in ognuno dei Paesi sopra citati. La rappresentante italiana è scaturita da tre Semifinali ed una Finale Nazionale svoltesi lo scorso mese di marzo al Teatro del Casinò, dove sono giunti ben 98 agguerriti concorrenti. Si tratta di Elizaveta Trofimova, 10 anni di Città di Castello in provincia di Perugia (ma di chiara origine russa) che ha sbalordito l’intera Giuria con una impeccabile versione di The girl from Ipanema.

Ad aprire la serata di mercoledì 3 maggio (ed anche quella dello spettacolo finale di sabato 4 maggio), sarà nuovamente, il “Coro sanremoJunior”, composto da alcuni Semifinalisti e Finalisti di “sanremoJunior Italia”, integrati da alunni provenienti da una scuola di musica cittadina e da un plesso scolastico sanremese.

Ad accompagnare dal vivo i 22 cantanti sarà la “sanremoJunior Orchestra” composta in gran parte da giovani e bravissimi musicisti (32 elementi), condotti dalla bacchetta di un veterano dell’Ariston: il Maestro Enzo Campagnoli, che da anni dirige molti dei cantanti partecipanti al Festival della Canzone Italiana.

La qualificata Giuria, presieduta dal cantante/autore/musicista Franco Fasano (anch’egli pluripresente al Festival sia come cantante sia come autore) assegnerà i premi ai primi 3 classificati in ogni categoria di età ed il premio assoluto: il “Grand Prix 2019”. Il secondo prestigioso trofeo in palio sarà invece il “Prix of sanremoJunior’s Committee”, assegnato appunto dal Comitato Organizzatore presieduto dal Cavalier Paolo Alberti.

Anche quest’anno si rinnoverà la tradizione di un riconoscimento assegnato invece da oltre un centinaio di studenti della scuole della nostra provincia, che sceglieranno il loro interprete preferito al quale andrà il “Premio dello Studente”.

Il GEF – Global Education Festival, prenderà il via nella giornata di giovedì 2: al Teatro del Casinò, con le scuole impegnate in rappresentazioni teatrali (Eurotheatre) e nella proiezione dei loro cortometraggi realizzati nel corso dell’anno (Festival Internazionale del Cinema Scolastico), mentre al Teatro Ariston sarà di scena la musica dal vivo con il Festival Internazionale di Musica Scolastica (1° parte). Venerdì 3 vedrà per tutto il giorno il Teatro del Casinò occupato dalle rappresentazioni di Musical nell’ambito del Festival Internazionale del Musical Scolastico, mentre all’Ariston sarà la volta della 2° parte del Festival Internazionale della Musica Scolastica, del Festival Internazionale di Danza e Ginnastica per le Scuole e delle sfilate del Concorso Internazionale di Moda & Design per Scuole (School Fashion Award). La giornata di sabato 4 avrà 3 appuntamenti salienti: la mattina al Teatro del Casinò la presentazione del libro “Tu sei la tua voce” della Vocal-Coach Danila Satragno ideatrice del metodo Vocal Care e vincitrice nel 2015 del FIM Award come “miglior vocal coach italiana”; nel pomeriggio la sfilata di tutti i partecipanti a “sanremoJunior” ed al “GEF” (Ciao GEF!) nelle vie del centro con partenza da Piazza Borea d’Olmo/Via Mameli; in serata all’Ariston lo spettacolo finale del GEf con le premiazioni e le esibizioni dei vincitori di Musica, Danza, Moda e dei 2 “Prix” di “sanremoJunior” più il “Premio dello Studente”. Nel corso della serata saranno anche assegnati anche il “Global Education Award” 2019, lo “GEF Sports Award” 2019 ed i premi per “Festival Internazionale del Cinema Scolastico”, “Festival Internazionale del Musical Scolastico” ed “Il bambino in ospedale”, Concorso riservato a bambini degenti in ospedale.

Sempre all’Ariston, da giovedì 2 a sabato 4 nella Sala-GEF, esposizione dei quadri del Concorso Internazionale di Pittura per Scuole del GEF “Educ-Arte” sul tema “La plastica uccide il mare …” e di “School Expo – La mia scuola in vetrina”.

Altri premi di Concorsi del GEF saranno assegnati nelle serate di giovedì 2 (“I segreti Da Vinci” – progetti delle scuole, “School Expo – La mia scuola in vetrina”, “scriviAMO” – concorso internazionale di scrittura, “Delfino Rosa” – premio per la scuola presente alle Finali nel maggior numero di concorsi) e venerdì 3 (“Educ-Arte” – concorso di pittura per le scuole ed “Eurotheatre” – Rassegna Internazionale del Teatro di Scuola).

Le serate di mercoledì 1 e giovedì 2 maggio saranno presentate dal conduttore radiofonico ed animatore Maurilio Giordana e da Chiara Magliocchetti, presentatrice dell’Ariston Comic Selfie: coppia che ha già condotto brillantemente lo scorso marzo le Semifinali e la Finale Italia di “sanremoJunior” al Teatro del Casinò. Le serate di venerdì 3 e sabato 4 saranno sempre nelle mani di Maurilio Giordana, affiancato però dalla co-presentatrice dello scorso anno, l’attrice e cabarettista Elisa Benedetta Marinoni.