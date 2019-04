Tennis Club Sanremo, la Giunta regionale delibera gara per concessione trentennale

Sanremo. La Giunta regionale della Liguria, riunita oggi, ha deliberato di attivare le procedure di gara ad evidenza pubblica per il rilancio del Tennis Club Sanremo 1897. Nel dettaglio, il vincitore del bando avrà in concessione la struttura per 30 anni a fronte di un affitto e l’obbligo di rifare i campi da gioco, ristrutturare la palazzina “club house” e mettere a norma tutti gli impianti.

La delibera è stata presa in considerazione dello stato manutentivo edile ed impiantistico assai carente e perché la struttura è situata in una posizione centrale e a poca distanza dal mare e da numerose strutture alberghiere di ottimo livello. Il bando di gara sarà pubblicato a luglio in Gazzetta Ufficiale.

Soddisfatto l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino: «Era da troppo tempo che il Tennis Club Sanremo stava lentamente morendo: mi auguro che, per la gioia di tutti i sanremesi sportivi e non, questo bando di gara serva per far tornare a splendere una struttura gloriosa che negli anni passati ha ospitato giocatori di fama internazionale, partite di Coppa Davis e che il Coni ha premiato con la Stella di Bronzo nel 1988 e con la Stella d’Argento nel 2001.

Un Tennis Club rinnovato, oltre a garantire la possibilità di giocare all’aria aperta tutto l’anno nella migliore tradizione dell’outodor ligure, sarà un valore aggiunto per le strutture ricettive della città in quanto ogni torneo, in special modo quelli internazionali, richiama un pubblico numeroso composto soprattutto da addetti ai lavori provenienti da fuori Sanremo».