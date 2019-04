Team Schiavetti Pallamano Imperia, l’under 19 maschile vince al PalaSanCamillo

Imperia. Sabato scorso al PalaSanCamillo, i ragazzi del presidente Giovanni Martini, concludono le partite in casa del campionato ligure-lombardo di categoria battendo il Leno Brescia per 38-30.

Non partono benissimo i padroni di casa che per diversi minuti tengono il risultato in equilibrio, ma verso la fine del primo tempo allungano sul 18-14.

E’ nella seconda frazione di gioco che finalmente gli imperiesi dimostrano il vero potenziale, trascinati dagli amici di Ventimiglia Raul Campuzano, servito egregiamente a pivot dai compagni e Alessandro Benini, autori rispettivamente di 14 e 7 reti.

«Siamo partiti in sordina – è del parere mister Emanuele Pappalardo – poi abbiamo giocato su buoni livelli. La squadra ha girato molto e ho dato qualche minuto al centrale Andrea Lurgio che tornava da un infortunio alla caviglia, ad Andrea De Luca che tra i pali si è fatto quasi tutta la partita visto che per motivi familiari non sarà presente nelle prossime partite e ho dato spazio anche ai ragazzi under 15 per farsi un po’ di esperienza»-.

Ora per il San Camillo ci sono due trasferte difficili a Palazzolo e a Crenna, da dove si spera di tornare con il massimo dei punti anche se per il team imperiese non sarà facile a causa dei troppi infortuni che hanno falcidiato il gruppo.

Questa la rosa presente: Andrea De Luca, Raul Madara ( portieri ), Alessandro Benini ( 7 reti ), Raul Campuzano ( 14 reti ), Alessandro Cucé ( 9 reti ), Gabriele Garelli, Raffaele Iorio ( 4 reti ), Andrea Lurgio ( 2 reti ), Daniele Martino (2 reti ), Dario Martino, Pietro Tambone, Mathias Terranova, Matteo Tucci, Emanuele Pappalardo (allenatore ), Roberto Lurgio e Domenico Martino ( dirigenti ).