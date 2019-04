Targa Anpi imbrattata, la solidarietà del sindaco Biancheri

Sanremo. Il sindaco Alberto Biancheri risponde alla lettera aperta dell’ANPI: «Manifesto la mia solidarietà all’Anpi, ritengo che il gesto commesso nei loro confronti sia da censurare. Come Sindaco ho giurato sulla Costituzione, in questi anni ho difeso, e continuerò a farlo fino a fine del mio mandato, i valori in essa espressi. Mi auguro, non solo da Sindaco, ma anche da cittadino, che certi gesti deplorevoli non vengano più commessi».