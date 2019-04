Tante richieste per Quota 100 e Opzione Donna, Volpi: «In tutta la Liguria già 3111 domande»

Imperia. Numeri significativi emergono dalla direzione centrale Pensioni dell’Inps e testimoniano l’alta adesione registrata in Liguria per le iniziative di Quota 100 e Opzione Donna: «Per Quota 100 in Liguria hanno già aderito in 3111, in provincia di Genova 1670 lavoratori, 619 a Savona, 452 per Imperia e 370 a La Spezia» – afferma la deputata Leda Volpi – «Il numero totale in Regione Liguria con il meccanismo di Quota 100 è inoltre destinato a salire con le future adesioni nel corso del triennio, con pensionamenti che libereranno posti di lavoro per i giovani, la cosiddetta staffetta generazionale”.

Il meccanismo di Opzione Donna è stato scelto finora da 261 lavoratrici liguri. Con Opzione Donna le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 180/1997.

Prosegue la deputata del Movimento Cinque Stelle: «Sono ancora più soddisfatta perché dai dati nazionali emerge che quasi il 40% delle richieste provengono da donne, circa 39000 domande su poco meno di 115mila, e perché da questi provvedimenti beneficeranno non soltanto i lavoratori che saranno collocati a riposo ma, soprattutto, i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro».

Quota 100 è una misura cardine della Legge di Bilancio 2019, tesa a neutralizzare gli effetti della Riforma delle Pensioni “Fornero” del Governo Monti. Quota 100 è operativa dal 2019 e in via sperimentale fino al 2021 consente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per i lavoratori con almeno 38 anni di contributi e con l’età anagrafica minima di 62 anni. I dati forniti dall’Inps sono suscettibili di ulteriori incrementi e aggiornati al 27 marzo.