Taggia, tutto pronto per la “100 km nei bricchi”

Taggia. Meno di una settimana alla “100 km nei bricchi”, la nuova manifestazione ideata dal moto club valle Argentina e dedicata ai più giovani, in programma per domenica 5 maggio.

L’evento prevede, dopo un briefing presso il punto informativo curato dagli istruttori motociclisti del comando compagnia carabinieri di Sanremo, che ci accompagneranno per tutta la giornata, un percorso lungo le stradine dell’entroterra, tutte asfaltate e, soprattutto, con alcune novità rispetto al motogiro della strega. Lungo l’itinerario verranno proposti alcuni giochi di fortuna ed abilità, oltre ai punti di ristoro per colazione, pranzo in riva al laghetto e pane e Nutella per merenda.

Collaboreranno alla manifestazione anche i ragazzi della sezione nord ovest del CC Motorday.

Per questa prima edizione i partecipanti potranno essere al massimo 150, a bordo di moto fino ad un massimo di 150 cc di cilindrata.

Per info e prenotazione obbligatori, come sempre, é possibile consultare il sito web www.mcva.it od il gruppo Facebook del moto club.