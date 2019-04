Taggia si tinge di blu per la Giornata mondiale sull’autismo

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, come accade nelle più grandi città del mondo, anche Taggia oggi si tinge di blu.

Simbolo del senso di sicurezza e del bisogno di conoscenza che la stessa patologia ancora richiede, il blu colorerà per tutta la giornata l’acqua della fontana di via Boselli.

L’iniziativa rinnova l’adesione del comune alla campagna internazionale di sensibilizzazione nei confronti dell’autismo, proseguendo il suo impegno per le pari opportunità.