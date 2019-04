Taggia. Presso il PalaRuffini, organizzata dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, si è svolta la 2ª prova della Gymflowers di artistica che ha visto la partecipazione di Ginnastica Imperia e Riviera dei Fiori, e di ritmica con La Mater Misericordiae Sanremo, La Fenice Sanremo, La Ginnastica Riviera dei Fiori, Il Cerchio D’ Oro di Imperia e ArteGinnastica di Finale Ligure. Oltre 200 giovani ginnaste hanno vissuto una intensa e piacevole giornata di sport in un contesto simpatico, divertente e costruttivo.

Sempre a Taggia, domenica 14 aprile , si è svolta la 1ª prova del Campionato Regionale di Serie D di ginnastica ritmica. 51 le squadre iscritte per la zona liguria ponente, con la nutrita partecipazione delle squadre di ‘casa’. Cinque i livelli proposti, LA/LB/LC/LD ed LE, ogni livello di questa gara di squadra ha richieste differenti, con un esercizio collettivo eseguito da tutte le ginnaste, ed esercizi di coppia o individuali con valori di difficoltà che aumentano col livello svolto.

Nelle LA, esordio per molte nostre giovanissime ginnaste, che si sono dimostrate all’altezza della situazione. Ben 4 le squadre allieve, con una classifica molto incerta con punteggi totali molto vicini tra loro tra le 17 squadre partecipanti. Al 9° posto la squadra con Lavinia Falcidia, Angelica Pavan e Alice Iaria, seguite dalle compagne Aurora Carrese, Valentina Copello, Greta Parente, Elena Sichetti, Anna Alonso Perez, Esmeralda Caporusso, Vittoria Cavallero, Anna Ferraro, Emma Lulja, Aurora Benini, Matilde Marsiglia e Larissa Birnat. Primo podio di giornata nella categoria Junior con l’argento ottenuto da Greta Bolla, Agnese Marcozzi e Sara Luzzi.

Nel livello LB in questa occasione non avevamo squadre, ma ci saranno nella 2ª prova di Quiliano a fine mese. Nel LC, ottimo 3° posto e gradino più basso del podio per Sofia Alagna, Giada Caridi, Nina Ramoino e Giorgia Trosso. Nel LD altro bronzo nelle junior con Gaia Binello, Ilaria Gazzano, Elisa Marossa, Monica Meli e Alessandra Mureddu a soli 0,15 centesimi di punto dalle seconde. 4°posto per l’altra squadra junior con le ginnaste Michela Andreoli, Ambra Borriello, Alice Griseri, Ilaria Magrini, Isabel Toribio e Arianna Twiss.

I tecnici della sezione Breggion Daniela, Monia Stabile, Alice e Lorenza Frascarelli, Erika Carminati e l’intero staff tecnico societario continuano nel lavoro intrapreso che può contare su un numero elevato di giovani ginnaste ed un gruppo di atlete ‘esperte’ che ci segue da numerosi anni e che collabora nel portare avanti questa sezione anche nel livello gold.

Sempre sabato 13 e domenica 14 aprile, ma in quel di Cumiana (Torino), si è svolta la 2ª prova del Campionato Nazionale di Teamgym, specialità dedicata alla ginnastica acrobatica con l’esecuzione di esercizi collettivi denominati Floor, delle serie di salti al minitrampolino e delle progressioni acrobatiche al tumbling. Nelle prove individuali nella categoria senior maschile oro per il ‘veterano’ della specialità Gianluca De Andreis, nella categoria giovani argento per Alice Eremita e bronzo per Emma Ortu.

Nelle prove a squadre nei giovani terzo posto per Alice Pecchia, Ottavia Corrent, Cecilia Forte, Sofia Bolla e nella categoria Junior 5° posto ottenuto da Francesco Bianchi, Sara Anfossi e Elena Gazzera. Nel complesso esperienza gratificante per i nostri ginnasti seguiti dal tecnico Elisa Addiego.

Molti gli impegni per i prossimi giorni, con la partecipazione al collegiale nazionale di Milano di Trampolino Elastico, la 2ª prova di Serie D di GR Quiliano,e di GAF Pietra Ligure, la 2ª prova nella Ritmica Gold e con la Finale Regionale della Ginnastica per tutti col Trofeo GPT Liguria Memorial Aurora Bondavalli previsto al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori nei giorni 11/12 maggio organizzato dal Comitato Regionale FGI Liguria in collaborazione con la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.