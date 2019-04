Taggia, a Villa Boselli incontro con il procuratore Giancarlo Caselli sul tema “Legalità nell’educazione”

Taggia. Quest’anno il Club Lions Arma di Taggia ha condiviso i service distrettuali ed internazionali che hanno obiettivi ad ampio respiro. Con visione e condivisione dei bisogni del territorio, sono stati finalizzati service tra cui la raccolta alimentare per famiglie e comunità disagiate, la raccolta fondi a favore dell’ANGSA, varie attività di prevenzione ed educazione alla salute (diabete e cardiopatie), la cena dell’Amicizia per condividere la gioia del Natale con persone in difficoltà.

Oltre a ciò, il presidente Giuliano Di Marcoberardino ha voluto fortemente dare un’impronta all’attività del Club basata su concetti come l’educazione, i valori, la legalità.

Il percorso è partito all’interno del Club coinvolgendo i soci, in seguito i giovani (risorsa e valore della Società) e infine la Collettività. Nella prima fase, una breve relazione di Giovanbattista Martini ha coinvolto i Lions in un confronto tra Valori e Comportamenti di ieri e di oggi. Nella seconda, con i giovani, si sono finalizzati due service nelle scuole: “La Sicurezza Stradale” col supporto del dirigente di P.S. Riccardo Actis, nelle medie superiori. Progetto “Valori e Legalità a scuola” con la collaborazione della psicologa Martina Boscherini, nelle prime classi delle medie.

A conclusione e coronamento del programma l’incontro aperto a tutti col procuratore Giancarlo Caselli su “Legalità nell’Educazione” che si svolgerà venerdì 12 aprile alle 16,30 nella sala di Villa Boselli ad Arma di Taggia con la partecipazione delle autorità e dei cittadini.